Управление жилым фондом: исключения без правил

От переименования КСК в ОСИ проблема решиться не может

Могут ли чиновники, не способные играть по ведомственным нормативам, создать эффективные правила игры для всех собственников жилья в многоквартирных домах? Владимир Пермин, председатель ОО «Добровольное общество защиты прав нанимателей» дает на этот вопрос отрицательный ответ. Потому что собственники жилья не могут использовать документы, в которых их – собственников – как участников процесса нет.

Владимир Пермин продемонстрировал протоколы Рабочей группы по разработке проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» №1 от 8 ноября и №2 от 23 ноября 2017 года. «Состав рабочей группы был утвержден 28 ноября 2017 года, поэтому она никак не могла проводить свои заседания в указанные числа», – прокомментировал он. Однако у руководителей Рабочей группы проблемы не только с легитимностью.

«Согласно бюрократическим процедурам РК, на заседаниях рабочих групп все предложения их участников рассматриваются и передаются первому лицу (в данном случае министру по инвестициям и развитию). Тем более, когда вопрос касается смены подхода к решению проблемы без внесения изменений в действующее законодательство. Но, судя по тому, что мне никаких устных или письменных ответов от министра на приведенные аргументы не пришло – мои предложения до него не дошли, – обрисовал ситуацию г-н Пермин. – Хотя по степени важности поднятых вопросов они должны были отреагировать более профессионально».

Председатель «Добровольного общества защиты прав нанимателей» указывает на то, что потенциал организационно-правовой формы управления многоквартирным жилищным фондом в виде КСК (кооператив собственников квартир) себя не исчерпал и отказ от нее преждевременен. Он предлагает в соответствии с законом «О жилищных отношениях» 1996 года разработать пакет нормативно-правовых актов, где основными станут «Правила содержания жилищного фонда РК» и «Правила эксплуатации жилищного фонда РК». На основе предлагаемых документов создаются конкретные Правила управления жилья в зависимости от статуса собственника (частный, муниципальный, ведомственный и другие). Теоретически все это обязаны были сделать разработчики закона в лице правительства в том же 1996 году, но фактически ничего нет до сих пор.

«Я просмотрел все доступные материалы, связанные с предложением по решению проблем между собственником жилья и руководителем КСК (разработчики новой концепции называют его «орган управления»), которые уже более двадцати лет отравляют жизнь жителям многоквартирных домов (и не только им). Разработчики данную проблему в упор не видят, – акцентировал Владимир Пермин. – Чиновники решают несуществующую проблему взаимоотношений между собственником жилья и «органом управления». На самом деле проблема находится между собственником и «руководителем органа управления». Потому что «орган управления» – это сами собственники квартир. Допускаемая разработчиками законопроекта систематическая подмена понятий в подобных вещах категорически недопустима».

Проблема между собственником жилья и органом управления существует до утверждения протокола общего собрания. Но после того как протокол утвержден, взаимоотношения переходят в плоскость деловых отношений по надлежащему содержанию своего дома между руководителем КСК и собственником. Такие отношения не могут ограничиться рамками одного закона «О жилищных отношениях». Здесь подключаются Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Административный кодекс, законы «Об обращениях граждан», «О регулировании финансовой деятельности» и другие правовые акты. «Лишь руководствуясь широкой законодательной базой можно разработать правила, которые обеспечат справедливое решение возникающих вопросов и проблем для всех участников процесса жилищных отношений», – резюмировал г-н Пермин.

Что касается «сухого остатка» от деятельности разработчиков данного законопроекта из МИиРа, то здесь достаточно примера с переименованием КСК в ОСИ (Объединение собственников имущества). «Кроме создания очередной проблемы для всех участников сферы управления жилищного фонда (перерегистрация, переделка документов), данная «инициатива» по переименованию ничего хорошего не несет, – подчеркнул Владимир Пермин. – Нужен механизм, где увязанные между собой вещи осуществляются последовательно, по принципу причинно-следственных связей ради достижения положительного результата. К сожалению, ничего подобного МИиР не предлагает, а так называемые «контрольные органы» идут у него на поводу».

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