Казахстан привлечет британских специалистов к работе в новой структуре по безопасности полетов

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Астана. 26 июля. КазТАГ — Казахстан привлечет британских специалистов к работе в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

«Продолжается работа с UK CAA (управление гражданской авиации Великобритании – КазТАГ) по внедрению британской модели регулирования отрасли гражданской авиации Казаxстана в рамках реализации 68 шага «Плана нации – 100 конкретных шагов»», — говорится в сообщении на сайте МИР.

«Сегодня состоялась встреча представителей комитета гражданской авиации (КГА) МИР РК со старшим менеджером международного развития UK CAA Лиамом Берном, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. Предполагается, что в ближайшее время британские специалисты будут привлечены к работе в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов», — указано в сообщении.

Отмечается, что Л. Берн является старшим менеджером международного развития UKCAAi. Имеет более 16 лет стажа работы консультирования по вопросам стратегического развития и планирования в крупных мировых компаниях авиационной сферы.

Как сообщалось, в январе этого года стало известно, что с казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза. Ограничения были наложены после ряда замечаний, сделанных по итогам аудита, проведенного экспертами международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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«Казахстан успешно прошел аудит по авиационной безопасности ИКАО и подтвердил высокий уровень соответствия международным стандартам. Уровень соответствия КГА МИР РК требованиям ИКАО официально составил 83%, что на 21% лучше показателя аудита 2009 года, который составлял 62%», — сообщили в КГА.

25 января в КГА проинформировали, что в Казахстане планируют создать самоокупаемую национальную компанию по надзору и контролю в области гражданской авиации, подотчетную министерству по инвестициям и развитию РК.

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