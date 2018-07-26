В Казахстане предлагают уравнять акцизные ставки на бензин и дизтопливо из РК и РФ

Астана. 26 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. В ассоциации Kazenergy настаивают на введении единых акцизных ставок на бензин и дизтопливо из Казахстана и России.

«У нас неравные условия для отечественных производителей нефтепродуктов по сравнению с импортными поставками. Мы хотим, чтобы были одинаковые ставки на эти акцизы. Если, например, на российский бензин у нас уплачивают ставку акциза Т4,5 тыс. (за тонну — КазТАГ), то казахстанские заводы платят Т10,5 тыс. Мы хотим, чтобы были одинаковые ставки», — сказал генеральный директор Kazenergy Асет Магауов на брифинге в четверг.

По его словам, акцизы на топливо также существенно разнятся.

«По дизельному топливу на импортные поставки (акциз составляет — КазТАГ) Т540 за тонну, на казахстанский нефтепродукт – Т9,3 тыс.», — уточнил А.Магауов.

При этом глава ассоциации отметил, что в Казахстане проведена большая работа по снижению экспортных таможенных пошлин на битум и мазут.

«Также были отменены льготные поставки (дизтоплива — КазТАГ) для сельского хозяйства, отопительного мазута для коммунальных предприятий, то есть здесь проводилась планомерная работа для того, чтобы данные поставки шли по рыночным ценам», — заключил А.Магауов.