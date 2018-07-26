Астана. 26 июля. КазТАГ — В Казахстане созданы новые территориальные избирательные комиссии, сообщил отдел по связям со СМИ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК.

«Соответсвующе постановление было принято 26 июля на заседании членов ЦИК РК под председательством Берика Имашева», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В соответствии с п.3 ст.10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» и указами президента РК «Об изменении границ города Астаны», «Об изменениях в административно- территориальном устройстве Алматинской области», «Об изменениях в административно- территориальном устройстве Южно-Казахстанской области» ЦИК РК принято постановление о образовании в Алматинской области Кегенской районной территориальной избирательной комиссии, Туркестанской области – Жетысайской и Келесской районной территориальной избирательной комиссии, а также в Астане – территориальной избирательной комиссии района Байқоңыр.

«Также были приняты соответствующие постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно- территориальных единицах, в соответствии с численностью населения, внесения изменений и дополнений в образцы печатей территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, и признания утратившими силу некоторых постановлений ЦИК РК», — заключается в сообщении.