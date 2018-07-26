Астана. 26 июля. КазТАГ — В Казахстане созданы новые территориальные избирательные комиссии, сообщил отдел по связям со СМИ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК.
«Соответсвующе постановление было принято 26 июля на заседании членов ЦИК РК под председательством Берика Имашева», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.
В соответствии с п.3 ст.10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» и указами президента РК «Об изменении границ города Астаны», «Об изменениях в административно-
«Также были приняты соответствующие постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно-