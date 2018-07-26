В Шымкенте начали выдавать номерные знаки с 17-м регионом

Алматы. 26 июля. КазТАГ — В спецЦОНе Шымкента стали выдавать номерные знаки с 17-м регионом, сообщает пресс-служба филиала НАО «Правительство для граждан» по Туркестанской области.

«Одной из первых обладателей номерного знака с цифрой «17» стала жительница Шымкента Әлия Оңалбек. Сегодня она оформила свой автомобиль в специализированном ЦОНе», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Напомним, недавно Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств. Теперь для жителей города Шымкент номерные знаки будут выпускаться с цифрой «17». Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом «13». Отметим, что стандарт оказания государственной услуги «Регистрация транспортного средства» для всех регионов, включая Шымкент, остается прежним.