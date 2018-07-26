Астана. 26 июля. КазТАГ – Военные стран СНГ провели штабные переговоры в Астане по учениям «Чистое небо-2018», сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В Национальном военно-патриотическом центре ВС (вооруженных сил – КазТАГ) РК состоялись штабные переговоры представителей ВС государств-участников СНГ по вопросам проведения предстоящего оперативно-тактического командного учения «Чистое небо-2018». Переговоры проводятся в соответствии с планом проведения совместных мероприятий объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ на 2018 год», — сообщили в минобороны РК в четверг.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители ВС Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

«Участниками обсуждены вопросы проведения предстоящего оперативно-тактического командного учения «Чистое небо-2018» и по итогам встречи подписан протокол», — говорится в сообщении.