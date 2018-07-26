За неделю тенге ослаб в паре с долларом на 0,9%

Алматы. 26 июля. КазТАГ — Курс доллара продолжает расти в паре с тенге, поднявшись за неделю с 13 по 20 июля еще на 0,9% до Т346,68 за $1, говорится в сообщении финрегулятора

«По итогам торгов 20 июля, рыночный курс тенге сложился на уровне Т346,68 за доллар США, ослабев за неделю на 0,9% (с Т343,45)», — указывается в еженедельном обзоре Национального банка РК (НБРК) по валютам отдельных развивающихся стран, опубликованном в четверг.

Что касается валюты главного торгового партнера Казахстана в рамках ЕАЭС – России, то, по информации Нацбанка, за указанный период российский рубль ослаб на 1,7% с 62,45 до 63,51 рублей за $1.

Как отмечают в НБРК, произошло это «на фоне согласия президента США Д.Трампа с выводами американских спецслужб касательно вмешательства России в выборы в США и обсуждения в сенате США законопроекта, который предусматривает автоматическое введение санкций в случае, если Россия продолжит вмешиваться в американские выборы».

Напомним, что в июне, согласно данным Нацбанка, курс доллар вырос на 3,6% с Т330,73 до Т341,31 за $1.