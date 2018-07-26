Алматы. 26 июля. КазТАГ – За разжигание религиозной розни осудили жителя Тараза, сообщает пресс-служба ДВД Жамбылской области.

«По результатам мониторинга казахстанского сегмента сети интернет в поле зрения сотрудников управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области попал ранее не судимый 28-летний житель Тараза гр. Н., в отношении которого было начато досудебное расследование и предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни путем распространения по интернет-ресурсам материалов религиозного характера. (…) После выяснения всех обстоятельств дела гр. Н. приговором суда №2 г. Тараз осужден к трем годам ограничения свободы», — сообщили полицейские в четверг.

По данным ДВД, в ходе досудебного расследования задержанный дал признательные показания о том, что активно пользуется интернет-ресурсами, а также распространяет запрещенные религиозные материалы через различные мессенджеры.

«Во время обыска по месту жительства молодого человека обнаружены 27 DVD-дисков религиозного характера различных авторов, тетради с рукописями на арабском языке, журналы, брошюры с названием «Три основы», книги «Коран» со смысловым переводом Эльмира Кулиева, а также сотовый телефон марки Vega Irone-2 с программами социальных сетей, которыми активно пользовался гр. Н.», — уточнили в пресс-службе.