Алматы. 27 июля. КазТАГ – 12 сельских округов Туркестана станут частью Кентау, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«Как стало известно на внеочередной ХХVІІІ сессии областного маслихата, 721 745 га земли г. Туркестана, а именно 12 сельских округов, перейдут в состав территории г. Кентау», — сообщили в облакимате в пятницу.

Отмечается, что аким области Жансеит Туймебаев призвал всех принять участие в развитии этих двух городов.

«В связи с тем, что г. Туркестан стал новым областным центром, изменились границы г. Кентау. Это решение принято для развития двух городов и поддержано госорганами. Поддержку нашло оно и у народных избранников. Призываю жителей области принять активное участие в развитии этих двух городов», — сказал Ж. Туймебаев.

Кроме того, депутаты облмаслихата рассмотрели вопросы внесения поправок в бюджет области на 2018-2020 годы и обсудили структуру аппарата маслихата Туркестанской области.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.