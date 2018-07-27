Два редких астрономических явления произойдут 27 июля

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Два астрономических явления — лунное затмение и великое противостояние Марса — произойдут одновременно вечером в пятницу, сообщает ТАСС.

По словам заведующей обсерваторией Петербургского планетария Марии Смирновой, эти два явления, которые можно будет наблюдать 27 июля на небе, интересны сами по себе.

«Раз в 25 тыс. лет происходит совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения», — отметила она. Лунное затмение наступает, когда Луна входит в тень Земли, и может случаться и несколько раз в год, а вот так называемое противостояние Марса — более редкое явление, оно происходит раз в 13-17 лет», — пояснила М.Смирнова.

«Марс обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите: он то приближается к Солнцу, то отдаляется. Каждые 2,5 года наша планета догоняет Марс, и мы оказываемся на близких расстояниях, но, если в этот момент Марс как раз приблизился к Солнцу, расстояние между нашими планетами оказывается минимальным из возможного — 65-70 млн км. Это и называется великим противостоянием. В такие моменты в телескоп хорошо можно различать элементы марсианского рельефа», — пояснил специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

«27 июля Землю и Марс будет разделять расстояние около 57,6 млн км», — уточнил старший научный сотрудник лаборатории исследований звездного магнетизма Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Евгений Семенко.