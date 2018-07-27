Казахстанцы участвуют в XIII международном фестивале традиционной культуры и ремесел в Бишкеке

Алматы. 27 июля. КазТАГ — В Бишкеке открылся XIII международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо-2018», передает КирТАГ.

«Более 150 ремесленников из Кыргызстана, стран Центральной Азии, России, Индии и Афганистана выставили свою продукцию. На сценической площадке показали свои концертные номера молодые творческие группы, прошел торжественный парад ремесленников и гостей фестиваля», — говорится в сообщении.

По информации мэрии Бишкека, в преддверии третьих Всемирных игр кочевников на фестивале прошел отборочный конкурс «Этно-Мода» среди студентов, ремесленников и молодых дизайнеров. Общественным фондом «Кийиз Дуйно» организован флэш-моб «Элечек» по традиционным женским головным уборам.

Гильдия кукольников организовала выставку авторских кукол в галерее «Дубовый парк».

Участниками фестиваля стали ремесленники и дизайнеры из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Индии, Афганистана и других стран, деятели культуры и искусства, студенты, молодежь, дети, жители и гости Бишкека и Чолпон-Аты.

Фестиваль продлится до 29 июля. С 31 июля по 5 августа народные умельцы будут представлять свое искусство на берегу озера Иссык-Куль, на центральной площади г.Чолпон-Ата.

Фестиваль проводится ресурсным центром в Кыргызстане Центрально-азиатской ассоциации в поддержку ремесел CACSARC-kg под эгидой министерства культуры, информации и туризма КР.