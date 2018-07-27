Алматы. 27 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Прививки от менингита требует от паломников из Казахстана минздрав Саудовской Аравии, сообщила начальник управления мониторинга вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики Научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ) Айнагул Куатбаева.

«Минздрав Королевства Саудовская Аравия выдвинул требование о том, чтобы паломники имели при себе действующий сертификат о вакцинации с помощью четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции (АСYW135), которая вводится не менее, чем за 10 дней до прибытия в Саудовскую Аравию», — сказала А.Куатбаева в ходе заседания круглого стола «Актуальные вопросы профилактики инфекционных заболеваний среди паломников, совершающих хадж» в пятницу.

Также она добавила, что в требования входит вакцинация против желтой лихорадки, но поскольку это заболевание на территории РК не циркулирует, данное требование на паломников из Казахстана не распространяется.

Вместе с тем А. Куатбаева посоветовал всем паломникам перед вылетом в Саудовскую Аравию посетить участковых врачей, оценить свое здоровье и взять необходимые лекарства, чтобы не допустить обострения имеющихся хронических заболеваний.

«Во время пребывания (в Саудовской Аравии – КазТАГ) также нелишним будет иметь при себе информационную карту, в которой будут указаны ваше имя, возраст, болезни и вид лечения. Ну, и необходимо соблюдать общепринятые гигиенические требования: мыть руки, употреблять воду проверенного качества и пищу только в специально отведенных для этого местах», — добавила А. Куатбаева.

По словам санврача, по возвращении в Казахстан всех паломников проверяют на состояние здоровья.

«Любое заболевание имеет риск завоза, потому что там будет многомиллионное скопление людей, в том числе и из стран, где циркулирует лихорадка Эбола, лихорадка Денге, малярия и так далее. Наша задача, чтобы паломник знал меры предосторожности на момент пребывания и по возвращении. При подъеме температуры, ломоте, высыпаний на теле в течение 7-10 дней после возвращения необходимо обратиться к врачу на предмет исключения завоза различных ОРВИ, кишечных инфекций, ближневосточного респираторного синдрома и других заболеваний, не имеющих циркуляции в Казахстане», — подчеркнула А. Куатбаева.

Также она проинформировала, что в течение последних 5 лет случаев завоза различных заболеваний после хаджа в Казахстане не зарегистрировано.

Напомним, в Казахстане в мае-июне 2018 года наблюдалось повышение заболеваемости менингококковой инфекцией. В течение первого полугодия по республике было зарегистрировано 75 случаев заболевания, 13 – с летальным исходом.