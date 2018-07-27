Об ужесточении мер по отношению к серийным автоворам высказались в генпрокуратуре РК

Астана. 27 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за повторное правонарушение, внесен в парламент РК, сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

«Законопроект уже имеется, вы говорите о повторных преступлениях по неоднократности. Государство не должно быть гуманным к тем, кто не встал на путь исправления, то есть совершает повторные преступления. (…) У нас уже подготовлен законопроект, по которому в случае повторного совершения данного преступления, оно будет считаться неоднократным, значит повышается категория этого преступления. Это будет уже преступление не средней тяжести, а тяжкое преступление. По тяжким преступлениям, как вы знаете, человек примирению не подлежит. То есть будет избираться другая мера пресечения», — сказал М.Ахметжанов, отвечая на вопрос о мерах по борьбе с автоворами, на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

Сегодня, по его словам, на стадии досудебного расследования закон позволяет загладить причиненный ущерб и примириться с потерпевшим.

«Но после принятия закона будет изменена категория преступления. И тогда его обязательно привлекут (к ответственности — КазТАГ). (…) Кроме того там есть вопрос по скотокрадству и ряду других преступлений. Если мы тебе дали шанс, возможность, а ты не использовал, подумал, что это слабость государства, пошел на повторное преступление, то тогда жди другого наказания. У нас достаточно сил и средств, чтобы принять меры», — добавил замгенпрокурора.