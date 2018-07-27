Осужденные за коррупцию Ермегияев и Бишимбаев не попадут под гуманизацию – генпрокуратура РК

Астана. 27 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Осужденные за коррупцию экс-глава национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев и бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев не попадут под гуманизацию, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

«Нет, им (Т. Ермегияеву и К. Бишимбаеву – КазТАГ) применено совершение особо тяжких преступлений и в составе организованной преступной группы. Это касается не личностей, это зависит от их деяний. Те лица, хоть кто, хоть К. Бишимбаев, хоть Т. Ермегияев, если за ними числится такой состав преступлений, который вступил в законную силу, они в эту категорию не подлежат. Зависит от того, что конкретно вменяется человеку», — сказал М. Ахметжанов, отвечая на вопрос на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

Он напомнил, что гуманизация направлена на изоляцию от общества людей, представляющих реальную угрозу для граждан, соответственно, осужденные за тяжкие преступления не подпадают под эту категорию.

«Есть процедура. Сначала суды сократят сроки наказания осужденным. Если у кого-то за счет сокращения закончится срок наказания, то они освободятся. Если нет, то у них приблизятся сроки условно-досрочного освобождения и замена меры наказания, вопрос о применении которых будет решать суд. Те, кто отрицательно характеризуются, не загладили причиненный преступлением вред, хоть и сократят им срок, не смогут выйти условно-досрочно или по замене меры наказания», — заверил замгенпрокурора.

Напомним, в июне 2016 года Т. Ермегияев был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 366 (получение взятки), п. 2 ч. 4 ст. 189 (растрата чужого вверенного имущества) УК РК. Остальные фигуранты дела осуждены к менее суровым срокам наказания. Экс-председатель правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» признан виновным в получении Т4,2 млрд в виде незаконного вознаграждения.

Как сообщалось 5 января, осужденный топ-менеджер нацкомпании был признан злостным нарушителем режима отбывания наказания. В частности, выяснилось, что Т. Ермегияев с позволения руководства тюрьмы беспрепятственно употреблял алкогольные напитки, свободно пользовался мобильным телефоном и интернетом, также ему предоставлялись неограниченные свидания. 19 стало известно, что после выявления поблажек в местах лишения свободы Т. Ермегияеву привилегий лишились заключенные и в ряде других тюрем Казахстана.

Экс-глава МНЭ РК К, Бишимбаев 14 марта был признан виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Суд назначил 10 лет лишения свободы. Фигурировавшие в уголовном деле 22 человека также получили различные сроки наказания.