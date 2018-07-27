Астана. 27 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Ответственность за ресоциализацию осужденных в Казахстане будут нести акимы областей, сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Принимаются организационные меры по усилению контроля за досрочно освобожденными и осужденными, не связанные с лишением свободы. Во-первых, в рамках реформы уголовно-исполнительной системы мы совместно с МВД разрабатываем дорожную карту, в которую закладываются мероприятия по повышению качества оказания социально-правовой помощи осужденным, усиление ответственности уполномоченных органов за ресоциализацию, в том числе акимов областей. От этих мер будет зависеть эффективность реабилитации осужденных», — сообщил М. Ахметжанов на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

Он напомнил, что также правительство работает над внедрением электронных браслетов, которые в случае принятия предложения, наденут примерно 5 тыс. осужденных.

В целом, по его словам, сегодня осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и лица, освобожденные из колоний, подпадают под контроль служб пробации и административный контроль полиции.

«Они отмечаются регулярно, в ночное время должны быть дома, без уведомления не должны покидать место жительства. Если нарушат, то суд может заменить наказание на лишение свободы. Новый закон только усиливает ответственность освобожденных. Им мы дополнительно во время испытательного срока запрещаем употреблять спиртные напитки, наркотики. Суд обратно их может вернуть в места лишения свободы», — объяснил замгенпрокурора.