Стало известно имя третьей подозреваемой по делу об убийстве Дениса Тена

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Третью подозреваемую Жанар Толыбаеву по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена взяли под стражу в Алматы, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

«В Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Жанар Толыбаевой, подозреваемой в совершении преступления по ст.434 (недонесение о преступлении), ст.188 ч.2 п.1 (кража) УК РК», — сказали в суде в пятницу.

Таким образом, суд вынес постановление об избрании в отношении Ж.Толыбаевой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена задержаны три человека, один из которых задержан за недонесение.

Напомним, известного казахстанского фигуриста, бронзового призера зимней Олимпиады в Сочи Д. Тена убили 19 июля. Инцидент случился примерно в 15.00 дня на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы. Двое злоумышленников пытались снять боковые зеркала с припаркованного Lexus GX 460, однако им помешал хозяин автомобиля – Д. Тен. Между ворами и фигуристом завязалась потасовка, которая закончилась тем, что спортсмен получил серьезное ножевое ранение в ногу и скончался в медучреждении.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов и 23-летний Арман Кудайбергенов, прописанный в Кызылординской области. В полиции утверждают, что они оба дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.