Что еще он может сделать для них?

Национальный банк РК отчитался о том, какую поддержку он обеспечил проблемным ипотечным заемщикам

Выселению – нет!

В декабре 2014 года в целях снижения социальной напряженности, возникшей в связи с выселением банками второго уровня проблемных ипотечных заемщиков из жилья, Национальным банком РК с рядом банков и общественных объединений был подписан Меморандум, запрещающий выселение граждан из единственного жилья на период отопительного сезона.

Более того, 28 июля 2016 года Нацбанк совместно с акиматом г. Алматы и рядом банков подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на приостановление выселения проблемных заемщиков из единственного жилья сроком на 1 год.

Рефинансирование — предел мечтаний

24 апреля 2015 года Национальным банком утверждена Программа рефинансирования ипотечных займов, направленная на оказание содействия и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы.

Именно на эти годы приходится наибольшая доля просроченной заложенности по ипотечным жилищным займам – 82%.

Бюджет Программы рефинансирования — 130 млрд. тенге. За счет этих денег осуществляется списание задолженности заемщиков по вознаграждению, пене (неустойке), комиссий и рефинансирование остатка основного долга по ставке не более 3% годовых. Это при том, что средняя ставка вознаграждения по договорам займа, заключенным в указанный период, составляет 15% годовых.

Пакет льгот для проблемных заемщиков

Социально уязвимые проблемные заемщики получили дополнительную поддержку за счет редактирования Программы: они освобождены от уплаты государственной пошлины, взысканной судами по их займам; проблемные валютные займы рефинансируются по курсу Национального банка на 18.08.2015г.; изменены требования, предъявляемые к залоговому обеспечению.

Заемщики — физические лица и банки освобождены от уплаты налогов, возникающих при прощении задолженности в рамках Программы – эти льготы действуют до 2027 года. Совместно с Министерством юстиции РК проработан вопрос по оперативному снятию арестов с залогового имущества по рефинансируемым в рамках Программы займам. Во всех регионах Казахстана, г.г. Астаны и Алматы созданы Комиссии по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банков в рефинансировании займов, с включением в ее состав представителей Национального банка, правоохранительных органов, общественных организаций, представляющих интересы ипотечных заемщиков.

Банкам было предписано приостановить процедуры подачи судебных исков о взыскании задолженности, выселении и реализации залогового жилья заемщиков – потенциальных участников Программы третьим лицам.

Каждый второй заемщик – счастлив

Именно эти меры, считают в Нацбанке, «позволили максимально вовлечь заемщиков в Программу и фактически приостановить выселение банками проблемных заемщиков из жилья». Уже рефинансировано чуть больше половины заемщиков.

По состоянию на 1 июля 2018 года банками одобрено на рефинансирование 24 421 заявка на сумму 152,5 млрд.тенге, рефинансировано 22 009 займов на сумму 126,3 млрд. тенге. С учетом револьверного механизма освоения средств до 2026 года Программой планируется охватить порядка 40 тыс. займов.

За счет фактически государственных средств банкам возмещена задолженность заемщиков по суммам государственных пошлин на 215 млн. тенге, а также курсовая разница по проблемным валютным займам на сумму 7,4 млрд. тенге.

Превентивная защита и запреты

По инициативе Национального банка, начиная с 2006 года, были приняты более 20 законодательных норм, направленных на повышение уровня защиты прав и интересов клиентов банков.

В 2015 году принят большой блок беспрецедентных поправок, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков, исключение в будущем зависимости обязательств заемщиков от внешних факторов, обеспечение прозрачности банковских услуг. В частности, введены следующие строгие запреты:

— на выдачу ипотечных займов в иностранной валюте физическому лицу, не имеющему доходов в данной валюте;

— на требование вознаграждения и неустойки, начисленных после 180 дней просрочки обязательства по договору ипотечного жилищного займа;

— на капитализацию (суммирование) вознаграждения и неустойки к основному долгу по ипотечному жилищному займу;

— на взыскание долга из иного имущества должника по договору ипотечного займа при реализации залога, полностью обеспечивающего основное обязательство на момент заключения ипотечного договора и реализуемого в судебном порядке;

— на начисление повышенной неустойки (штрафа и пени) по займу при просрочке более 90 дней (по истечении 90 дней: не более 0,03% в день от суммы просроченного платежа). Причем, последняя норма имеет обратную силу, т.е. при наличии начисленной пени после 01.07.2016 года она будет пересчитана в соответствии с новыми требованиями, что фактически снизит ежедневный платеж заемщика по неустойке более чем в 10 раз.

Также заемщики получили право на первоочередное погашение просроченного основного долга и вознаграждения при недостаточности денег, и в длительной его неплатежеспособности – право на погашение неустойки и штрафов в последнюю очередь.

Розничные кредиты должны предоставляться банками по фиксированной ставке, без каких-либо дополнительных комиссий и платежей со стороны заемщика.

Введен запрет на изменение условий договоров банковского займа в одностороннем порядке, за исключением предусмотренных законом случаев улучшения для заемщика при уведомлении заемщика.

Взыскание денег со счета заемщика-физического лица ограничены не более 50% от находящейся и/или поступающей суммы.

С 1 октября 2017 года введен срок исковой давности по требованию банков к заемщикам по неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению договоров банковского займа, который составляет пять лет.

…И финансовые бенефиты

Правлением Национального Банка 27 марта текущего года утверждены поправки в Программу, предусматривающие рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за $1).

Сумма курсовой разницы порядка 137,3 млрд. тенге будет покрываться за счет средств Национального банка.

В свою очередь, банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму 136 млрд. тенге.

Программа дополнительно охватит порядка 22 тыс. валютных займов физических лиц. По итогам реализации Программы в Казахстане будет решен вопрос по всем валютным займам физических лиц, обеспеченным жилой недвижимостью.

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