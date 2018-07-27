Лунное затмение алматинцам можно наблюдать прямо в городе и лучше с биноклем

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Увидеть лунное затмение в Алматы можно будет не выезжая из города, сообщил руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. Фесенкова Виктор Тейфель.

«Никуда выезжать не надо, нужно только, чтобы небо над горами было видно, потому что Луна будет не очень высоко – 24-25 градусов над горизонтом, а Марс – градусов на 5 ниже, то есть не высоко. Лучше всего, конечно, взять бинокль и выйти на открытое место», — сказал В.Тейфель агентству КазТАГ в пятницу.

При этом он отметил, что наблюдать затмение можно будет достаточно долго.

«Луна после 23 часов начнет входить в полутень, чуть-чуть начнет тускнеть, а в 00.24 начнется частное затмение – Луна начнет входить в земную тень. И продлится это до 3 часов ночи, когда закончится полное затмение. Частное затмение закончится уже после 4 утра. Очень долго можно будет видеть Луну затмившуюся, больше часа. Можете полюбоваться», — порекомендовал ученый.

По словам В.Тейфеля, затмение смогут видеть все, кто находится на ночном полушарии Земли и у кого «погода позволяет».

«Так что можете не волноваться, в Алматы его должно быть видно, если только небо не затянет облаками. Но есть надежда, что будет чистое небо», — добавил он.

Кроме того, В.Тейфель сообщил, что «великое противостояние» Марса можно будет наблюдать не только сегодняшней ночью.

«Марс достаточно яркий, так что его можно будет видеть и до затмения, и после затмения, и завтра, и послезавтра, и еще по крайней мере месяц. Он раз в 15 лет подходит к Земле на самое близкое расстояние – около 56 млн км, это почти треть расстояния от Земли до Солнца. Такие противостояния Марса называются «великими». А обычные противостояния повторяются каждые два года», — сказал он.

При этом В.Тейфель подчеркнул, что одновременность лунного затмения и «великого противостояния» Марса – всего лишь случайность.

«Это чистая случайность. Никакого знамения тут нет, это чисто случайное совпадение, что дата затмения совпала с датой «великого противостояния». Затмения бывают в любое время года, Марс бывает виден каждые два года. Тут никакой связи нет», — утверждает он.

По словам ученого, больше никаких астрономических событий в 2018 году не ожидается.

«Боюсь, что больше ничего не будет, если только никакая яркая комета не покажется. Какое-то время Венера будет хорошо видна по вечерам — она будет выглядеть просто как яркая звезда. Но это — не событие, это тоже все повторяется. Через две недели будет солнечное затмение, но его у нас видно не будет», — добавил он.