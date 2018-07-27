Астана. 27 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер северных направлений 5-10 м/с, +27+29.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +28+30.

В Акмолинской и Павлодарской областях синоптики прогнозируют небольшие дожди, грозы, +26+31 и +23+28; утром в отдельных районах Акмолинской области возможны туманы. На территории Северо-Казахстанской области утром — местами туман, днем — местами кратковременные дожди, грозы, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +25+30. В Костанайской области – без осадков, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с, +27+32.

В Карагандинской области местами небольшие дожди, грозы, туманы, усиление ветра 15-20 м/с, +23+28, в отдельных районах воздух прогреется до +31+36. В Восточно-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +20+25; в отдельных районах возможно понижение температуры до +15.

В Алматинской области осадков не ожидается, +27+32. В Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях — также без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможны пыльные бури, +27+32, +32+37 и +32+37.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется погода без осадков, +32+37, +34+39, +34+39 и +30+35 соответственно.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.