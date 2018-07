Насколько такие представления согласуются с реальностью, если казахская элита определенно хочет продолжать оставаться русскоязычной?! Никто ведь ей не указ – во всяком случае, в Казахстане. Поэтому непонятно, зачем ей понадобилось введение нового алфавита на основе латиницы

Издание Jamestown Foundation опубликовало статью Пола Гоббла под названием «With New Alphabet, Kazakhstan Moves Decisively Away From Russian World» — «С новым алфавитом Казахстан решительно отдаляется от «Русского мира».

В ней говорится так: «После длительных обсуждений казахстанский президент Нурсултан Назарбаев утвердил новый алфавит на основе латиницы для титулярного (государственного) языка своей страны. Этот шаг будет иметь ряд существенных последствий. Во-первых, он представляет собой решительный отход от «Русского мира» («Russian World»). Во-вторых, он углубляет разрыв между казахским большинством и русскоязычным меньшинством в Казахстане, провоцируя появление разговоров о поддерживаемом Москвой отделении в северных районах страны, где проживает большинство русских».

Когда читаешь такие публикации в зарубежных СМИ, невольно задаешься вопросом о том, имеют ли их авторы сколько-нибудь реальное представление касательно нынешнего состояния этого самого титулярного (государственного) языка РК, который им, по всей вероятности, видится мощным символом единения казахского простонародного большинства и высшей властной элиты страны, состоящей исключительно из казахов (по свидетельству казахстанского политика Петра Своика, сейчас в корпусе министров и областных акимов не осталось ни одного представителя русско-славянского населения республики).

Ибо ведь действительность совсем иная. Вернее, она такая, какая была еще в позднее советское время и на заре государственной независимости. Тогда казахстанский истеблишмент был преимущественно русскоязычным, таковым он остается поныне. В этом смысле ничего не изменилось.

Сейчас значительная часть высшего государственного чиновничества составляют относительно или в прямом смысле молодые люди, чье формирование в качестве личностей происходило уже в условиях государственной независимости, то есть уже после объявления казахской речи государственным языком страны. Но они в подавляющем большинстве своем говорят на публике только лишь (!!!) по-русски. Из чего можно заключить, что эти люди или не знают государственного языка своей страны, в условиях независимости которой они выросли и сделались ответственными чиновниками, или не желают говорить на нем — не суть важно.

Так что совершенно непонятно, о каком «углублении разрыва между казахским большинством и русскоязычным меньшинством» в лингвистическом смысле может идти речь.

Закон, объявляющий казахский государственным языком республики был впервые принят в сентябре 1989 года. И он вступил в силу 1 июля 1990 года. То есть казахский язык официально является государственным языком вот уже свыше 28 лет. Но государственный истеблишмент республики, успевший за этот срок сделаться практически целиком казахским по этническому составу, все еще остается русскоязычным. И явно не собирается менять такую практику.

Сама казахская элита определенно хочет продолжать оставаться русскоязычной. И, скорее всего, она таковой и будет оставаться при сложившихся в независимом Казахстане общественно-политических условиях. На то она и элита, чтобы самой определять правила для себя. Никто ведь ей не указ – во всяком случае, в Казахстане.

Тогда зачем ей понадобилось введение нового алфавита на основе латиницы для казахского языка, если оно практически всеми наблюдателями в России и на Западе воспринимается как шаг к «решительному отдалению от русского мира»? В чем смысл такого хода, инициируемого русскоязычной в своем большинстве элитой Казахстана? Неужели она собирается рубить казахстанский, образно говоря, сук русскоязычия, на котором сама сидит? Парадокс, да и только.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.