Потерявшийся 2 недели назад 7-летний мальчик найден мертвым в горах Алматинской области

Алматы. 27 июля. КазТАГ – В Алматинской области в пятницу найдено тело 7-летнего мальчика, поиски которого продолжались почти 2 недели, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

«27 июля в 17.40 полицейскими РОВД Жамбылского района в 8 км от пос. Ынтымак в горной местности обнаружено тело мальчика 2011 года рождения, который 14 июля потерялся в горах Жамбылского района Алматинской области. В его поисках были задействованы сотрудники полиции, ДЧС, военнослужащие и местные жители», — сообщил Р.Иманкулов.

Как уже сообщалось, 14 июля группа детей 2004-2011 годов рождения из с. Ынтымак Жамбылского района Алматинской области отправились на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над с. Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 г.р., уроженец Алматы, потерялся в горах.

В связи с этим происшествием была создана оперативно-розыскная группа. В активной фазе поисков (3 дня) были задействованы более 10 человек из РОВД Жамбылского района, военнослужащие с воинской части «28237» с. Узынагаш, сотрудники ОЧС Жамбылского района и пожарной части №7 с.Узынагаш.

В дальнейшем к поискам подключили вертолет АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК.