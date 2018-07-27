Премьеры ЕАЭС договорились о консультациях по созданию общего газового рынка

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании межправсовета в Санкт-Петербурге подписали решение о проведении консультаций по созданию общего газового рынка, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, на заседании в пятницу эта тема обсуждалась достаточно долго.

«Там есть пока еще несогласованные странами подходы, в том числе связанные с транспортировкой и тарифом, который должен вырабатываться, — то есть платой за транспортировку газа. Но мы договорились провести некий мозговой штурм, я только что подписал вместе с другими своими товарищами решение межправительственного совета о том, чтобы провести консультации — сначала на уровне министров энергетики, потом, я думаю, что мы поработаем плотно в рамках нашей (Евразийской экономической) комиссии, а потом уже встретимся в формате межправительственного совета и, я думаю, что это может быть одной из центральных больших тем», — приводит ТАСС слова Д. Медведева на пресс-конференции по итогам заседания Евразийского межправсовета.

По его мнению, также нужна дополнительная работа по устранению барьеров для общих рынков в ЕАЭС. Создание же общих рынков нефти и газа в ЕАЭС потребует дополнительной работы по устранению имеющихся препятствий.

«Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕАЭС», — сказал А.Медведев, отметив, что премьер-министры договорились об этом на заседании в узком составе.

«Мы сформировали экспертную группу по ликвидации барьеров, в нее вошли представители бизнес-сообществ наших стран, их опыт и профессионализм здесь будут востребованы», — заметил Д.Медведев.

Он назвал в целом неплохим продвижение в этой сфере, напомнив, что в начале текущего года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. «Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участниках пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году», — сказал премьер-министр РФ.

Он пояснил, что в России до конца года планируется создать систему, которая охватит весь цикл от выпуска товаров таможней до их продажи в розницу. «Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз, выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса», — подчеркнул глава правительства РФ.

Д.Медведев также отметил, что страны ЕАЭС должны быть готовы к коллективным шагам в случае необходимости отстаивать свои торгово-экономические интересы на мировой арене.

По его словам, «актуальным вопросом остается поиск адекватного ответа на всякого рода торговые ограничения, которые вводятся зарубежными партнерами». Он отметил, что сфера безопасности является национальной зоной ответственности. «Но тем не менее важно и коллективные шаги определить, если потребуется отстаивать наши общие торгово-экономические интересы. А это не исключено, и опыт последнего периода, всякого рода споров, которые идут в различных регионах с участием самых разных стран и союзов стран, это напрямую доказывает», — подчеркнул премьер-министр РФ.

Напомним, очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Беларуси в октябре.