Премьер Казахстана отмечает стабильную тенденцию роста товарооборота в ЕАЭС

Астана. 27 июля. КазТАГ — Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в пятницу принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Санкт-Петербурге, где также собрались его коллеги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба главы правительства РК.

«Б. Сагинтаев отметил, что сотрудничество в рамках союза показывает стабильную тенденцию роста товарооборота. За I квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года взаимная торговля ЕАЭС увеличилась на 16,4% ($13,9 млрд), объем внешней торговли государств-членов союза с третьими странами — на 23,8% ($172,3 млрд). По прогнозам Евразийского банка развития, рост ВВП ЕАЭС в 2019 году составит 2,1%», — сообщается на сайте премьера.

«Казахстан всегда являлся сторонником привлечения новых игроков в «орбиту» нашей интеграции. Здесь отмечу, что президент Казахстана поставил акцент на необходимости сотрудничества ЕАЭС с технологически успешными и инвестиционно-привлекательными странами и интеграционными блоками», — сообщил Б. Сагинтаев.

Он также напомнил участникам заседания, что президентом РК Нурсултаном Назарбаевым ранее были озвучены инициативы по созданию крупных инфраструктурных мегапроектов: скоростной железнодорожной и автомобильной магистрали по маршруту «Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – Европа», судоходного канала через Каспийское и Черное моря, а также предложение о необходимости анализа и устранения имеющихся препятствий во взаимной торговле союза.

В информации отмечается, что в узком составе на заседании межправсовета участники рассмотрели ход реализации цифровой повестки ЕАЭС, вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, энергетики и транспорта. В частности, обсуждены вопросы формирования общего рынка газа, создания единой системы транзита товаров по таможенной территории союза с использованием технических средств и сопряжением государственных информационных систем.

На заседании в расширенном составе рассмотрены вопросы таможенного сотрудничества, а также инструменты регулирования интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности.

По итогам заседания ЕМПС были подписаны поручения межправсовета по вопросам формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности, а также ряд документов организационного характера.

Принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Беларуси в октябре.