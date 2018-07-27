Останки казахстанского солдата, погибшего в ВОВ, нашли в России

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Останки казахстанского солдата, погибшего в Великой отечественной войны (ВОВ), нашли в России, сообщается на сайте посольства РК.

«Российские поисковики обнаружили останки солдата из Казахстана, погибшего во время ВОВ. В Астане в торжественной обстановке потомкам передали «смертный медальон» фронтовика», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

«Когда нам племянница все это показала, для нас это было шоком. Лично у меня и у брата родного слезы проступили, что мы знаем, где наш родной человек захоронен. Что останки его покоятся. Не только моя семья. Весь наш род полностью. Это для нас было величайшим событием», – рассказал внук фронтовика Владимир Калугин.

Данил Калугин ушел на фронт в 37 лет. Вместе с тысячами других казахстанцев защищал Родину в составе 164-ой стрелковой дивизии. 28 августа 1942 возле деревни Болтино, что в Тверской области, наши войска вступили в ожесточенный бой с фашистскими захватчиками. Силы противника превосходили в разы. Авиация и танки бомбили боевые порядки красноармейцев днем и ночью. Несмотря на большие потери, советские солдаты сумели оттеснить врага.

После войны семья пыталась узнать хоть что-то о Д.Кулагине. Он считался без вести пропавшим. В апреле прошлого года останки фронтовика были найдены и перезахоронены с воинскими почестями на местном мемориальном кладбище. А его смертный медальон передали родным.

«Данный войсковой медальон выдавался каждому военнослужащему. Это данные по военнослужащему. Там отображалось, когда и кем он был призван, в каком составе, подразделении он проходил боевые действия. Передаем это в присутствии подрастающего поколения, отдавая нашу честь и дань ветеранам ВОВ, ветеранам Вооруженных сил, чтобы наше поколение помнило героев», – сообщил и.о. начальника департамента по делам обороны г. Астаны Марат Есенов.

Теперь этот медальон – семейная реликвия, с гордостью говорит внук фронтовика. В ближайшее время В.Калугин планирует с семьей посетить место захоронения деда-героя и почтить его светлую память.