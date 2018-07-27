В ЕАЭС создадут орган по расследованию авиапроисшествий

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца текущего года согласуют решение о создании нового межгосударственного органа по расследованию авиапроисшествий, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Относительно вопроса о создании органа по расследованию авиационных происшествий хочу отметить, что, согласно экспертным оценкам, согласование данного вопроса может быть завершено в текущем году. В этой связи, как нам видится, важно определиться относительно того, чтобы исключить возможность дублирования функций вновь создаваемого органа с функциями Межгосударственного авиационного комитета», — цитирует Н. Пашиняна агентство ТАСС.

Как уже сообщалось, главы правительств стран ЕАЭС обсудят на заседании межправсовета в Санкт-Петербурге в пятницу ряд важных вопросов.

В пресс-службе российского правительства ранее сообщили, что в центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств ЕАЭС, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС. На заседании будет подробно рассмотрена тема формирования общего рынка газа в союзе.