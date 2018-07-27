В ЕАЭС создадут орган по расследованию авиапроисшествий

Новости 42 0
Вашингтон и Киев могут испортить Мундиаль-2018 Вашингтон и Киев могут испортить Мундиаль-2018
5211

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца текущего года согласуют решение о создании нового межгосударственного органа по расследованию авиапроисшествий, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Относительно вопроса о создании органа по расследованию авиационных происшествий хочу отметить, что, согласно экспертным оценкам, согласование данного вопроса может быть завершено в текущем году. В этой связи, как нам видится, важно определиться относительно того, чтобы исключить возможность дублирования функций вновь создаваемого органа с функциями Межгосударственного авиационного комитета», — цитирует Н. Пашиняна агентство ТАСС.

Как уже сообщалось, главы правительств стран ЕАЭС обсудят на заседании межправсовета в Санкт-Петербурге в пятницу ряд важных вопросов.

В пресс-службе российского правительства ранее сообщили, что в центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств ЕАЭС, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС. На заседании будет подробно рассмотрена тема формирования общего рынка газа в союзе.

Похожие материалы:

  1. На заседании Евразийского межправсовета рассмотрят распределение сумм таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС
  2. Главы правительств стран ЕАЭС обсудят создание общего рынка газа, цифровизацию и импортозамещение
  3. Представители Казахстана примут участие в заседании Евразийского межправсовета в РФ
  4. Комитет по делам молодежи и семьи создадут в Казахстане
  5. Армения готова стать мостом между Евросоюзом и ЕАЭС

Новости партнеров

Загрузка...