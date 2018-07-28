Арестованный по делу о событиях 2008 г. генсек ОДКБ Хачатуров освобожден под залог

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Арестованный по делу о событиях 2008 года генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден под залог, сообщает News.am.

«Генерального секретаря ОДКБ Ю. Хачатурова выпустили под залог. Такое решение принял городской Ереванский суд», — говорится в сообщении в субботу.

Как пояснил адвокат генсека организации Мигран Погосян, сумма залога составила около $10,3 тыс.

«Это не огромная сумма, как по другим громким делам», — отметил М. Погосян.

Как сообщалось 27 июля специальная следственная служба Армении обвинила Ю. Хачатурова в том, что он с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года. Армянские правоохранители потребовали арестовать генсека ОДКБ.

Напомним, 10 июля стало известно о предстоящем допросе Ю. Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов на акциях протеста в Армении в 2008 году. Тогда он сообщал, что из-за плотного графика может прийти на допрос лишь в конце июля.

3 июля суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест министра обороны Армении в 2007-2008 годах генерал-полковника Микаела Арутюняна в рамках дела об убийствах в ходе протестов 1 марта 2008 года. Военнослужащий обвиняется в свержении конституционного строя. По версии следствия, М. Арутюнян и другие официальные лица, нарушив конституцию, провозгласили военное положение в Армении и использовали армию против участвующих в мирных демонстрациях граждан страны. М. Арутюняна объявили в розыск, в суд было подано ходатайство о его аресте.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем тогда стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли 8 демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.