В Эквадоре объяснили слова президента о пребывании Ассанжа в посольстве в Лондоне

Алматы. 28 июля. КазТАГ – В Эквадоре объяснили слова президента страны Ленина Морено о пребывании основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в посольстве в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Правительство Эквадора через национальное министерство связи (НМС) поясняет, что президент республики Л. Морено ни в какой момент не давал распоряжения, чтобы основатель WikiLeaks Д. Ассанж покинул посольство в Лондоне», — сообщили в НМС в субботу.

В национальном минсвязи Эквадора привели заявление главы государства по делу известного интернет-журналиста.

«Пребывание основателя WikiLeaks в убежище до конца его жизни не отвечает ни желанию Кито, ни желанию самого господина Д. Ассанжа», — сказал Л. Морено.

Он пообещал защищать журналиста «в том, что касается его жизни».

Как сообщалось 27 июля, президент Л. Морело заявил, что Д. Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне, но произойти это, по его мнению, должно путем диалога, добавив, что Кито хочет добиться от британских властей гарантий безопасности журналиста.

Напомним, 19 июня 2012 года создатель Wikileaks Д. Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента США.

В Швеции Д. Ассанж обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Д. Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Д. Ассанжем другой шведки продолжалось до 19 мая, а затем было прекращено по решению шведской прокуратуры.