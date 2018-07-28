Армении предложили самой инициировать отзыв Хачатурова с поста генсека ОДКБ

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Армении предложили самой инициировать отзыв Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении по вопросу замены генерального секретаря ОДКБ считаем нужным информировать, что необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном 27 июля. В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», — сообщили в МИД РФ в субботу.

Как сообщалось ранее, 27 июля специальная следственная служба Армении обвинила Ю. Хачатурова в том, что он с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года. Армянские правоохранители потребовали арестовать генсека ОДКБ. 28 июля стало известно, что Ю. Хачатуров выпущен под залог.

Также сообщалось, что Казахстан и Беларусь могут потребовать досрочного увольнения Ю. Хачатурова с поста генсека ОДКБ, а позже в МИД Армении заявили о том, что Ереван официально предложил партнерам по ОДКБ сменить генсека организации Ю. Хачатурова.

Напомним, 10 июля стало известно о предстоящем допросе Ю. Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов на акциях протеста в Армении в 2008 году. Тогда он сообщал, что из-за плотного графика может прийти на допрос лишь в конце июля.

3 июля суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест министра обороны Армении в 2007-2008 годах генерал-полковника Микаела Арутюняна в рамках дела об убийствах в ходе протестов 1 марта 2008 года. Военнослужащий обвиняется в свержении конституционного строя. По версии следствия, М. Арутюнян и другие официальные лица, нарушив конституцию, провозгласили военное положение в Армении и использовали армию против участвующих в мирных демонстрациях граждан страны. М. Арутюняна объявили в розыск, в суд было подано ходатайство о его аресте.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем тогда стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли 8 демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.