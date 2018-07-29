В правительстве обещают определить порядок выплаты физлицами 10% от дохода в ЕНПФ из-за последних поправок в законодательство РК

Астана. 29 июля. КазТАГ – В правительстве определят порядок выплаты физическими лицами 10% от дохода в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) из-за последних поправок в законодательство Казахстана, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

«В реализацию принятых поправок в рамках закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», министерством труда и социальной защиты РК подготовлен проект правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Казахстан по вопросу социального обеспечения», в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Проект, на сегодняшний день, проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, экспертными советами и аккредитованными организациями», — сообщила С. Жакупова в воскресенье.

Она заверила, что все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода.

«К примеру, заработанным доходом для работника предприятия является его заработная плата, для индивидуального предпринимателя – это доход, полученный непосредственно от предпринимательской деятельности, для частных нотариусов – это доходы от оказанных ими услуг. А для граждан, которые выполняют определенные виды работ или услуг для физических или юридических лиц на основании возмездных договоров (так называемые договора ГПХ) – обязательные пенсионных взносы уплачиваются с доходов, полученных ими по результатам выполнения этих работ или услуг (не от продажи личного имущества)», — уточнила замглавы минтруда и соцзащиты населения РК.

По ее словам, в ст. 25 закона о пенсионном обеспечении в РК определено, «что обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10% от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов».

«В соответствии с внесенными в закон поправками с 14 июля физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, также как, и адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели, осуществляют уплату обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу с доходов, подлежащих к уплате. При этом доходы, с которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы, а также порядок и сроки их уплаты определяются правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) и взысканий по ним», — пояснила вице-министр.

Она уточнила, что под доходом физических лиц, полученным в рамках договоров гражданско-правового характера, «как и прежде, определен доход, заработанный гражданами в результате выполнения работ или оказания услуг».

Как сообщалось 28 июля, согласно вступившим в силу с 14 июля поправкам в закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», начиная с 14 июля, физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ, обязаны уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МЗП) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. В соответствии с поправками был исключен п. 2 ст. 39 «Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)». Таким образом, законодатели убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан, автоматически обязав казахстанцев выплачивать в ЕНПФ 10% со всех договоров ГПХ, к которым относятся и договора продажи личного имущества, например, автомобилей и квартир.

Напомним, 5 июля сообщалось о том, что фрилансеры в соответствии с поправками также должны делать взносы в ЕНПФ.

1 МЗП = Т28 284.