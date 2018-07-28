На 60% увеличился поток нелегальных мигрантов в Европу в 2018 г.

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Алматы. 28 июля. КазТАГ – На 60% увеличился поток нелегальных мигрантов в Европу в 2018 году, сообщает агентство «Анадолу».

«Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Европы, выросло с начала 2018 года на 60% по сравнению с прошлым годом. С начала года 14470 нелегальных мигрантов пытались проникнуть в Европу по Эгейскому, Средиземному и Черному морю», — говорится в сообщении в субботу.

Как отмечает издание, на нелегальную миграцию людей толкают личные неурядицы, экономическая и политическая неопределенность внутри страны. Большая часть нелегальных мигрантов пытается проникнуть в Европу по Эгейскому морю.

Отмечается, что из 14470 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Европы, 13336 были задержаны в акватории Эгейского моря.

В сообщении уточняется, что наибольшее число нелегальных мигрантов было зафиксировано в 2015 году. Но с 2016 года число попыток нелегального проникновения в Европу сократилось. При этом в 2018 году число нелегальных мигрантов вновь резко увеличилось, несмотря на высокий риск, с которым сопряжены подобные попытки.

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«В январе-июле 2017 года были предотвращены попытки проникнуть в Европу 9152 человек. В 2018 году их число выросло на 60 % — до 14470. Таким образом, выросло и число погибших во время нелегальной миграции. В 2017 году число погибших составило 20, а в 2018 году этот показатель вырос до 54. В ходе операций силы безопасности задержали 38 организаторов нелегальной миграции», — резюмируется в сообщении.

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