Астана. 28 июля. КазТАГ – Армейские международные игры-2018 (АрМИ-2018) с участием военнослужащих Казахстана стартовали в России, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«На территории полигона «Алабино» (РФ) глава оборонного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков принял участие в торжественной церемонии открытия IV АрМИ. АрМИ – это уникальное мероприятие международного масштаба. Ежегодное участие в соревнованиях – это не только обмен опытом и совершенствование полевой выучки военнослужащих, но и укрепление военного международного сотрудничества», — сообщили в минобороны в субботу.

В ведомстве уточнили, что АрМИ-2018 пройдут на территории 7 государств.

«Казахстанские военнослужащие из 28 конкурсов игр примут участие в 14. (…) Право представлять нашу страну на играх получили лучшие военнослужащие видов и родов войск, региональных командований «Астана», «Юг», «Запад», «Восток», — говорится в сообщении.

В минобороны напомнили, по итогам АрМИ-2017 казахстанские военные завоевали третье общекомандное место среди 150 армейских команд из 28 стран мира.

«Команда Казахстана была признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку казахстанских военнослужащих», — добавили в МО РК.