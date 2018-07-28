Алматы. 28 июля. КазТАГ – Инженеры США разрабатывают дома для астронавтов на Марсе, сообщает naked-science.ru.

«NASA совместно с университетом Брадли (США) выбрало 5 финалистов соревнования 3D-Printed Habitat Centennial Challenge, которое посвящено разработке жилищ для астронавтов на Марсе. Финансовое вознаграждение величиной в $100 тыс. распределено между 5 командами, которые должны будут построить экспериментальные модели своих проектов. Масштаб моделей составляет 1 к 3», — говорится в сообщении в субботу.

Уточняется, что участники конкурса проходят третий этап. Места обитания астронавтов должны иметь площадь в 300 кв.м. Жилые помещения предназначаются для 4 человек, которые могли бы провести в них год. Учитывались также инфраструктура и материалы, из которых изготовлены дома.

«Команда из штата Арканзас назвала свой проект Zopherus. Его главная особенность — посадочный модуль, который строит дома без участия человека. Сперва он посылает миниатюрных роботов добывать ресурсы. Затем модуль при помощи установленных внутри 3D-принтеров печатает дома и лаборатории, которые связаны между собой проходами и напоминают пчелиные соты. Создатели утверждают, что при желании такое поселение можно расширить, если, к примеру, увеличится количество жителей. Награда — $20 957», — отмечается в сообщении.

По данным NASA, второе место заняли инженеры из Нью-Йорка. Они подошли к решению задачи совершенно иначе. По их мнению, оптимальная форма дома, которая бы оставляла минимальное количество неиспользуемого пространства, — это цилиндр. Он состоит из двух слоев и насчитывает 4 этажа. На 1 этаже расположен гараж и первая лаборатория, на 2 — вторая лаборатория и кухня, на 3 — спальни, а на 4 — рекреационная комната. Награда — $20 957.

«Проект Kahn-Yates выделяется на фоне остальных тем, что в нем авторы предусмотрели сад, который тоже накрывает защитный купол. Строительство комплекса проходит в 8 стадий, а материалы для его изготовления, так же как и в первом проекте, добываются с поверхности Красной планеты. Награда — $20 622», — уточняет издание.

Награда за 4 и 5 места составит $19 580 и $17 881 соответственно.