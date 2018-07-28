Казахстанский каноист стал серебряным призером ЧМ в Болгарии

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Казахстанский каноист Ануар Акчурин стал серебряным призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в Болгарии, сообщает пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК.

«Казахстанский каноист А. Акчурин стал серебряным призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров (18 лет и младше). Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию 200 м с результатом 40:093, бронза у белоруса Виталия Азетски (40:190), золото завоевал российский каноист Никита Некрасов(39:767)», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что ЧМ среди юниоров (18 лет и младше) и среди юношей (23 и младше) проходит в городе Пловдив (Болгария) с 26 июля. Финал состоится завтра 29 июля. Ранее казахстанский каноист Алтынбек Кожахметов также завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 м. Юниорка Гульжайна Тыныбекова на дистанции 500 м показала пятый результат.