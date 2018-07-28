Более 80 стран-членов ООН могут лишиться права голоса в генассамблее из-за неуплаты взносов

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Более 80 стран-членов Организации объединенных наций (ООН) могут лишиться права голоса в генеральной ассамблее из-за неуплаты взносов, сообщает пресс-служба ООН.

«Многие государства-члены ООН не спешат с выплатой причитающихся взносов в регулярный бюджет, что ставит организацию в непростое финансовое положение. По состоянию на 26 июля свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2018 год в полном объеме уплатили лишь 112 государств-членов – на общую сумму в $1,494 млрд. В прошлом году за аналогичный период выплаты составили $1,702 млрд. В списке должников – 81 страна. (…) Все государства-члены обязаны своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед организацией. Иначе они рискуют попасть под действие ст. 19 устава ООН», — сообщили в пресс-службе организации в субботу.

Согласно указанной статье, член ООН, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, «лишается права голоса в генеральной ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов за два полных предыдущих года».

Отмечается, что в «должниках» числятся Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

«В общей сложности они не доплатили около $810 млн. США, доля которых в бюджете ООН составляет 22%, выплачивают свой взнос, как правило, только в октябре-ноябре. В ООН с пониманием относятся к тому, что в странах-членах разные бюджетные циклы. Однако ООН никогда ранее не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием на столь раннем этапе календарного года», — пояснили в организации.

Как уточнили в ООН, размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов Организации.

«Шкалу взносов каждые три года определяет генеральная ассамблея ООН. В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается валовый национальный продукт за шестилетний период. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН. Согласно действующей шкале, США оплачивают 22% регулярного бюджета ООН, Япония – почти 10%, Германия – немногим более 7%, Китай – 7,9%, Россия – 3,088%», — говорится в сообщении.