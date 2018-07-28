В КНДР создали команду переговорщиков для развития диалога с Японией

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Алматы. 28 июля. КазТАГ – В КНДР создали команду переговорщиков для развития диалога с Японией, сообщают «Известия».

«Пхеньян создал специальную переговорную команду для налаживания диалога с Токио», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, в задачи группы входит устанавливать диалог с Японией для решения ряда проблем между двумя странами.

Напомним, решение об организации переговорной команды было принято в апреле.

12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров в Сингапуре. Стороны договорились о том, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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8 июля глава японского МИД Таро Коно заявил, что японские, американские и южнокорейские власти готовы гарантировать КНДР сохранение политического режима.

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