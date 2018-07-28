Астана 28 июля. КазТАГ – Два застройщика из-за нарушений лишились лицензий в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«За нарушение установленных норм лицензирования, а также осуществление некачественного строительства, приостановлена работа ТОО «Sat Construction Group». Также к административной ответственности с приостановлением государственной лицензии привлечено ТОО «CAC group». Кроме того, по данным управления контроля и качества городской среды, за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов приостановлены 2 аттестата экспертов технического надзора – Рината Тухватова и Сауле Жармаганбетовой», — сообщили в горакимате.

Отмечается, что с 18 июня в Астане зарегистрировано 82 акта о назначении проверок на основании обращений физических лиц и государственных органов.

«По итогам проведенных проверок вынесено 241 предписание на устранение нарушений. В этой связи за нарушение требований законодательства РК к административной ответственности привлечено 172 субъекта», — сказано в сообщении.