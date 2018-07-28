Алматы. 28 июля. КазТАГ – Похожий на беглого экс-премьера Кыргызстана бизнесмен торжественно открыл новое производство в Беларуси, сообщает Naviny.by.

«Нынешние власти Кыргызстана утверждают, что бежавший из страны Усенов (Данияр, бывший премьер-министр КР – КазТАГ) проживает в Беларуси под другим именем – в 2016 году ему был выдан паспорт на имя Даниила Урицкого. Человек с таким именем и фамилией и внешне очень похожий на экс-премьера Кыргызстана возглавляет Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК), которая реализует в Пуховичском районе крупный аграрный проект. Торжественный старт строительству нового производства был дан 27 июля», — говорится в сообщении в субботу.

После торжественной части журналистам удалось пообщаться с Д. Урицким и спросить, «является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана».

«У киргизов и спрашивайте», — заявил бизнесмен.

Сообщается, что на дополнительные вопросы Д. Урицкий не захотел отвечать, но буквально через минуту он через молодого человека попросил журналистов вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон.

«Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Д. Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Д. Усеновым, он отвечал уклончиво», — сказано в сообщении.

Журналистам он позволил лишь процитировать озвученный им текст, но и то не под диктофонную запись.

«Я слышал, что Д. Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии», — сказал Д. Урицкий.

Отмечается, что ранее информацию о том, что Д. Усенов и Д. Урицкий это один и тот же человек, белорусским журналистам подтвердил информированный источник.

«В посольстве Кыргызстана в Минске также в курсе, что Д. Усенов получил белорусский паспорт на имя Д. Урицкого», — говорится в материале.

Напомним, Д. Усенов во время правления президента Курманбека Бакиева занимал пост премьер-министра КР. 10 апреля 2010 года генпрокуратура КР возбудила против него уголовное дело по нескольким статьям: «злоупотребление должностным положением», «превышение должностных полномочий» и «соучастие в убийстве».

7 июня 2013 года Первомайский районный суд приговорил Д. Усенова заочно к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

21 июля 2014 года Д. Усенов приговором Военного суда Бишкекского гарнизона был заочно осужден на пожизненное лишение свободы за превышение должностных полномочий во время работы премьер-министром и соучастие в убийстве. Эти приговоры были оставлены без изменения судами высших инстанций Кыргызстана.

19 декабря 2017 года в государственной регистрационной службе Кыргызстана сообщили, что осужденный и скрывающийся от суда экс-премьер Д. Усенов все еще остается гражданином Кыргызстана. Тогда же сообщалось, что бывший глава правительства КР возможно проживает в Беларуси под именем Урицкого Даниила Тимуровича.