Кыргызстан направил Беларуси ноту протеста из-за беглого экс-премьера Усенова

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Кыргызстан направил Беларуси ноту протеста из-за сбежавшего из страны бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В связи с публикациями в средствах массовой информации РБ и КР касательно участия бывшего премьер-министра КР Д. Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей РБ, сегодня, 28 июля в министерство иностранных дел КР был вызван временный поверенный в делах РБ в КР С. Иванов. В ходе встречи кыргызская сторона передала ноту МИД КР, в котором выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории РБ осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Д. Усенова, что является абсолютно неприемлемым», — сообщили в субботу в министерстве иностранных дел Кыргызстана.

В заявлении МИД КР с сожалением отмечается, что несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года.

«Кыргызская сторона вновь призывала власти РБ изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, похожий на беглого экс-премьера Кыргызстана Д. Усенова бизнесмен Д. Урицкий 27 июля торжественно открыл новое производство в Беларуси. Журналистам он не смог прямо ответить на вопрос, является ли он Д. Усеновым, но добавил, что слышал о том, что экс-глава правительства КР умер в 2013 в Малайзии. Также отмечалось, что ранее информированный источник подтвердил журналистам, что Д. Усенов и Д. Урицкий – один и тот же человек.

Напомним, Д. Усенов во время правления президента Курманбека Бакиева занимал пост премьер-министра КР. 10 апреля 2010 года генпрокуратура КР возбудила против него уголовное дело по нескольким статьям: «злоупотребление должностным положением», «превышение должностных полномочий» и «соучастие в убийстве».

7 июня 2013 года Первомайский районный суд приговорил Д. Усенова заочно к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

21 июля 2014 года Д. Усенов приговором Военного суда Бишкекского гарнизона был заочно осужден на пожизненное лишение свободы за превышение должностных полномочий во время работы премьер-министром и соучастие в убийстве. Эти приговоры были оставлены без изменения судами высших инстанций Кыргызстана.

19 декабря 2017 года в государственной регистрационной службе Кыргызстана сообщили, что осужденный и скрывающийся от суда экс-премьер Д. Усенов все еще остается гражданином Кыргызстана. Тогда же сообщалось, что бывший глава правительства КР возможно проживает в Беларуси под именем Урицкого Даниила Тимуровича.