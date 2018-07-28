Алматы. 28 июля. КазТАГ – Новый сельский округ появится в пригороде Алматы, сообщается в проекте решения маслихата и постановления акимата Илийского района Алматинской области «О внесении предложений по разделению Байсеркенского сельского округа Илийского района Алматинской области».

«Внести предложение по разделению Байсеркенского сельского округа с созданием нового сельского округа (Байсеркенский сельский округ – с центром с.Байсерке, Ынтымакский сельский округ – с центром с. Ынтымак) на рассмотрение маслихата Алматинской области и акимата Алматинской области», — говорится в представленном документе.

Проект решения и постановления вынесен на публичное обсуждение до 10 августа.

С. Ынтымак находится в 10 км от Алматы рядом с трассой Алматы–Капшагай.