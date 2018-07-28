Алматы. 28 июля. КазТАГ – Ватикан впервые в истории лишил сана кардинала из США, сообщает «Русская служба BBC».

«Папа римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа вашингтонского кардинала Теодора Маккаррика, который столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии. Он больше не входит в курию Ватикана. (…) Т. Маккаррик стал первым американским кардиналом в истории, который был лишен своего сана. Т. Маккаррик был на протяжении многих десятилетий в числе самых уважаемых лидеров Католической церкви в США и доверенным лицом пап и президентов», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что папа отдал Т. Маккарику распоряжение вести жизнь в изоляции и посвятить себя молитвам и замаливанию грехов, пока церковь расследует обвинения в том, что тот совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

«По некоторым сообщениям, это был 16-летний прислужник в начале 1970-х годов. Ранее кардинала обвиняли в том, что, будучи епископом, он совершил подобные действия в отношении нескольких молодых священников. Т. Маккаррик, которому 88 лет, утверждает, что не помнит об этом. В июне 2018 года епархия архиепископа Нью-Йоркского заявила, что имеет достоверные сведения о том, что кардинал Т. Маккаррик совершил почти 50 лет назад акт насилия в отношении подростка. Сведения об этом были переданы в полицию и в Ватикан», — сказано в сообщении.

Предполагается, что Ватикан проведет закрытый процесс по делу бывшего кардинала. В 2015 году было объявлено о планах по созданию специального трибунала для рассмотрения обвинений, выдвигаемых в адрес епископов по делам о сексуальном насилии. Однако этот орган пока не создан по юридическим и бюрократическим причинам.

«Создание трибунала нужно ускорить для скорейшего рассмотрения обвинений против епископов и кардиналов католической церкви. Отказ от принятия этих мер поставит под угрозу уже и без того ослабевший моральный авторитет церкви», — заявил кардинал из Бостона Шон О’Мэлли.

Внимание к Т. Маккарику оказалось приковано после проведенного в США журналистского расследования. В частности, американские СМИ сообщили, что некоторые деятели католической церкви в США в течение многих лет знали о жалобах на Т. Маккаррика, которые поступали от прихожан и священнослужителей.