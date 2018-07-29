Памяти Дениса Тена посвятили Кубок Астаны по лыжероллерам

Астана. 29 июля. КазТАГ – Памяти знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена посвятили Кубок Астаны по лыжероллерам, сообщает пресс-служба национальной федерации лыжных гонок РК.

«Лыжники почтили память Д. Тена соревнованиями Кубка Астаны по лыжероллерам», — сообщили в федерации в воскресенье.

Турнир начался с минуты молчания в память о трагически погибшем спортсмене.

«Мы все знали Дениса, как талантливого спортсмена, безгранично любившего спорт и нашу страну. Его уход – трагедия национального масштаба, он был не просто одаренным фигуристом, он был амбассадором всего зимнего спорта Казахстана. Мы просто не могли не почтить память Дениса. Если обычно мы позиционируем эти соревнования как лыжный праздник, стараемся сделать максимально разнообразную развлекательную программу, то сегодня наши спортсмены вышли на старты совсем в другом настроении, прошедшими гонками мы отдали дань уважения прекрасному спортсмену и замечательному человеку», — сказал первый вице-президент федерации Никита Девяткин.

Отмечается, что Кубок Астаны по лыжероллерам проводился в шестой раз, но с 2018 года ему присвоен статус международных соревнований, в которых первая гонка мужской и женской групп проводилась среди профессиональных гонщиков, имеющих активный FIS-код.

«По итогам международного старта пьедестал среди мужчин разделили: Виталий Пухкало, показавший лучший результат среди 44 ведущих лыжников Казахстана, вторым к финишу пришел Константин Борцов, третье место занял Олжас Климин. Среди девушек сильнейшей оказалась Валерия Тюленева, серебро завоевала Ксения Шалыгина, бронзу – Эльмира Мутагарова. Кроме того, в мужском старте принял участие знаменитый лыжник, член паралимпийской сборной Казахстана Александр Герлиц, бежавший гонку наравне со спортсменами национальной сборной», — говорится в сообщении.

Последующие соревнования прошли среди любителей и ветеранов лыжного спорта, а самым возрастным участником прошедших стартов оказался 83-летний спортсмен из Щучинска Анатолий Дараган, который регулярно принимает участие в открытых соревнованиях, проводимых федерацией.

«Для нас, спортсменов и тренеров национальной команды старты Кубка Астаны, это, в первую очередь, возможность провести анализ подготовки, проводимой в летнем сезоне. Мы уже привыкли за 6 лет, что эти соревнования позволяют нам сделать определенную работу над ошибками, скорректировать план тренировочного процесса. Поэтому мы всегда стараемся принять участие в кубке, кроме того, мы видим, насколько рады нас видеть начинающие лыжники и спортсмены, занимающиеся лыжными гонками на любительском уровне. Это вдвойне приятно, когда ты понимаешь, что твое присутствие может смотивировать кого-то стать лучше, достичь большего. Конечно, сегодня не было привычного настроя на праздник, мы все до сих пор потрясены шокирующей новостью об уходе из жизни Д. Тена. Я думаю, что такой настоящий и яркий человек, как никто иной, достоин, чтобы в его честь проводились самые серьезные международные соревнования», — сказал заслуженный мастер спорта РК Николай Чеботько.

Напомним, Д. Тен был убит 19 июля. Инцидент случился примерно в 15.00 дня на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы. Двое злоумышленников пытались снять боковые зеркала с припаркованного Lexus GX 460, однако им помешал хозяин автомобиля – Д. Тен. Между ворами и фигуристом завязалась потасовка, которая закончилась тем, что спортсмен получил серьезное ножевое ранение в ногу и скончался в медучреждении.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов и 23-летний Арман Кудайбергенов, прописанный в Кызылординской области. В полиции утверждают, что они оба дали признательные показания. 27 июля стало известно о задержании по данному делу еще одно человека – Жанар Толубаеву подозревают недонесении о преступлении и краже.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.