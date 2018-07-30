50 тыс. кубометров радиоактивных отходов Семипалатинского полигона намерены захоронить сотрудники НЯЦ

Семей. 30 июля. КазТАГ – 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов Семипалатинского полигона намерены захоронить сотрудники Национального ядерного центра (НЯЦ) РК, передает корреспондент агентства.

«НЯЦ РК подготовлена программа по реабилитации полигона, которая подразумевает приведение радиационно-опасных территорий в безопасное состояние. В ходе ее реализации будет изъято и захоронено около 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов, предусмотрены создание физических барьеров к местам проведения ядерных испытаний, глубокая вспашка радиоактивно-загрязненных земель и так далее», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщил генеральный директор НЯЦ РК Эрла Батырбеков, масштабное обследование Семипалатинского испытательного полигона(СИП), проводимое центром, началось в 2009 году с северной части полигона. Это были первые 3 тыс. из 18 тыс. кв.км неизведанных, в радиационном отношении, земель.

«На текущий момент обследована большая часть территории СИП, и уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что известны все радиационно-опасные объекты полигона – их местоположение, площади, объемы и степень радиационной опасности, которую они представляют», — подчеркнул Э. Батырбеков.

По словам ученых, вместе с этими знаниями приходит понимание, что с полигоном необходимо что-то делать.

«Большая часть СИП, а это около 90% его площади, не представляет радиационной угрозы для людей, то есть уровни радиации сравнимы с фоновыми местами за пределами полигона. К тому же, такая огромная территория остается востребованной в хозяйственном отношении. На полигоне проводят работу предприятия добывающей отрасли – уголь, флюорит, золото и другие. Ведется сельскохозяйственная деятельность», — уточнил спикер.

Он отметил, что завершить работы по обследованию СИП планируется в 2021 году, поэтому уже сегодня необходимо планировать дальнейшую судьбу полигона. Учитывая то, что на полигоне проведено более 400 ядерных испытаний – наземные и воздушные, подземные испытания в горном массиве и в глубоких геологических формациях, ученые НЯЦ говорят, что к реабилитации полигона необходимо применение разных подходов.

«Например, всем известное «Атомное озеро» – объект очень большой (воронка в диаметре 300 м). Изъять весь радиоактивный грунт здесь просто экономически нецелесообразно. В разработанной программе на «Атомном озере» планируется создание физического барьера, то есть это будут рвы и ограждения, с целью предотвращения к нему доступа людей и домашних животных», — сказал Э. Батырбеков.

Спикер подчеркнул, что программа реабилитации СИП предусматривает индивидуальный подход к каждому радиационно-опасному месту.

Специалисты НЯЦ своими силами уже делают первые шаги по отработке методологии приведения полигона в безопасное состояние. Так, ликвидировано несколько радиоактивных «пятен», изъято и передано на захоронение около 100 кубометров радиоактивных отходов. На некоторых участках уже созданы физические барьеры.