Ухудшение погодных условий ожидается во вторник в четырех областях Казахстана

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Астана. 30 июля. КазТАГ – Ухудшение погодных условий ожидается во вторник в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«31 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. В г. Уральск 31 июля усиление северо-восточного ветра, порывы до 18 м/с», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Костанайской области 31 июля ожидается гроза, местами северо-восточный ветер 15-20 м/с, град, шквал. В г. Кокшетау Акмолинской области ночью и утром 31 июля ожидается сильный дождь, гроза, туман.

«31 июля – 2 августа в Кызылординской области местами ожидаются северо-восточный ветер 15-20 м/с, пыльная буря, гроза», — сказано в сообщении.

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