Американские власти рассекретили программу тайной слежки за пассажирами самолетов

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Алматы. 30 июля. КазТАГ – Американские власти рассекретили программу тайной слежки за пассажирами самолетов, сообщает «Коммерсант».

«Федеральная служба воздушных маршалов США следила за американцами, чье поведение на борту самолетов внутренних рейсов казалось им подозрительным. Секретная программа «Тихие небеса» действовала с 2010 года. Информацию о ней раскрыло управление транспортной безопасности США», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что в рамках программы сотрудники службы обращали внимание, в частности, на сильное потоотделение пассажиров и многократные походы в туалет.

«Под подозрение могли попасть и те, кто имел контакты с людьми, находящимся в различных базах данных подозреваемых в терроризме», — сказано в сообщении.

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