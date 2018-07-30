Бордовые ленты стали носить казахстанцы, призывающие провести реформу МВД после смерти Дениса Тена

Алматы. 30 июля. КазТАГ — Активистка Гульшат Нурпеисова запустила акцию, в которой призывает казахстанцев носить бордовые ленты в дань памяти погибшему фигуристу Денису Тену, до тех пор, пока не будет проведена реформа МВД РК.

«27 июля — 9 дней с момента гибели Дениса Тена от рук автомобильных воров. Давайте почтим память чемпиона, повязав бордовую ленту на правое зеркало автомобиля, руль велосипеда, лацкан пиджака и оставив ее там, пока реформа не будет осуществлена, пока мы не увидим реальных изменений», — написала Г.Нурпеисова на своей странице в Facebook.

«Мы всегда будем помнить, что сделал Денис Тен для Казахстана. Светлая память олимпийскому чемпиону с добрым и чистым сердцем, нашей национальной гордости», — добавила она.

Отмечается, что также были указаны адреса в Алматы, где можно взять ленту.

Напомним, эффективность работы полиции и главы МВД РК К. Касымова оказалась в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Д.Тена. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

23 июля члены общественного совета Алматы единогласно рекомендовали отправить в отставку начальника ДВД города С. Кудебаева и министра внутренних дел РК К. Касымова. Последний, впрочем, чуть ранее в разговоре с экс-депутатом мажилиса парламента РК Бахыт Сыздыковой заявил, что подумает над требованиями казахстанцев об его отставке.

Как сообщалось ранее, в 17 городах Казахстана гражданский активист из Алматы Дос Ильяшев подал заявления на проведение митингов на тему «Реформа МВД в РК». В большинстве городов заявления были зарегистрированы. Однако, как сообщают родственники активиста, подачи заявлений на проведение митингов, к ним наведались представители местного ведомства по делам обороны, а также начались телефонные звонки со «скрытых» номеров из банка, в котором Д. Ильяшев не обслуживается.