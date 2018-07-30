Кому в Казахстане нужно реальное историческое знание? 30.07.2018 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 236 0 Историк Ирина Ерофеева об отсутствии государственного запроса на полноценный исторический кластер Похожие материалы: Быть быстрым нужно кредитору, клиенту – осторожным в его выборе Почему Казахстану нужно опасаться «торговой войны» между крупнейшими экономиками? Более Т600 млрд нужно выплатить бизнесменам в Астане для изменения статуса сельхозземель «Я бы тысячу раз согласилась говорить на украинском, только чтобы этого ужаса не было. Иногда нужно жертвовать малым, чтобы не потерять большое…. Хотя и в Украине ни хрена не сладко» «Суверенная демография. Моноэтничность в Казахстане грозит снижением рождаемости?». «До вступления обвинительного приговора в законную силу каждый человек считается невиновным». «Рознь в Казахстане сеют люди с архаичным мышлением уровня 17-го века»