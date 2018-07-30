Государственные ценные бумаги Казахстана включены в расчеты системы Clearstream

Алматы. 30 июля. КазТАГ — Государственные ценные бумаги Казахстана с 30 июля включены в список бумаг, рассчитываемых в международной системе Clearstream, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«Национальный банк Казахстана сообщает об успешной реализации проекта по включению государственных ценных бумаг РК в список ценных бумаг, рассчитываемых в международной расчетной системе Clearstream», — говорится в распространенном сообщении.

«Новая международная линия для казахстанского рынка запускается 30 июля 2018 года в соответствии с ранее озвученными планами. Завершение проекта позволит углубить интеграцию с международными финансовыми рынками и обеспечит приток дополнительных портфельных инвестиций», — поясняется в сообщении.

По сведениям регулятора, реализация проекта является новым этапом в развитии финансового рынка в Казахстане. «Возможность осуществления расчетов по государственным ценным бумагам РК через систему Clearstream подразумевает существенное упрощение доступа международных инвесторов на казахстанский фондовый рынок», — приводятся слова директора департамента монетарных операций Нацбанка Алии Молдабековой.

В свою очередь содиректор Clearstream Banking S.A Ф.Браун отметил, что новый канал с Казахстаном «отвечает стратегической цели предоставления доступа для глобальных клиентов к эмитентам в странах СНГ и Кавказа».

Clearstream — международный центральный депозитарий ценных бумаг со штаб-квартирой в Люксембурге, входящий в группу Deutsche Börse Group. Clearstream является поставщиком пост-трейдинговых услуг на рынке еврооблигаций, а также услуг по ценным бумагам на 57 рынках по всему миру.

Clearstream является первым международным депозитарием ценных бумаг, открывающим канал доступа в Казахстане. В качестве банка-кастодиана и банка-корреспондента по операциям с денежными средствами выступит АО «Ситибанк Казахстан».