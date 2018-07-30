Алматы. 30 июля. КазТАГ – Эксперимент на людях по лечению болезни Паркинсона стволовыми клетками проведут в Японии, сообщает «Популярная механика».

«Группа японских ученых из Университета Киото впервые проведет клиническое испытание по пересадке пациентам тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), с целью лечения болезни Паркинсона. Эксперимент начнется 1 августа», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что специалисты университета уже получили все необходимые разрешения и завершают отбор пациентов, страдающих от такого заболевания.

«Ученые создали с помощью iPS-клеток запас из 5 млн нервных клеток, производящих гормон дофамин. Именно его недостаток и считается одной из главных причин возникновения болезни Паркинсона. В ходе исследования часть этих клеток планируется пересадить пациентам в мозг», — сказано в сообщении.

Число участников испытаний, которым будет производиться пересадка, не уточняется.

«Ранее специалисты университета уже проводили подобные эксперименты на обезьянах. После операций состояние животных, пораженных болезнью Паркинсона, значительно улучшилось, и в течение 2 лет не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, таких как возникновение опухолей», — говорится в материале.

Сейчас по всему миру от болезни Паркинсона страдают около 10 млн человек, в том числе около 150 тыс. японцев. Недуг поражает в основном пожилых людей. Это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, сопровождается, в частности, дрожательным параличом, мышечной ригидностью, снижением двигательной активности, неустойчивостью при ходьбе.