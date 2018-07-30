Астана. 30 июля. КазТАГ – Главу управления землепользования Жамбылской области подозревают во взяточничестве на сумму в $50 тыс.., сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«27 июля антикоррупционной службой Жамбылской области по результатам негласных следственных действий изобличен руководитель КГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель» акимата Жамбылской области гражданин «Т». Он подозревается в получении от главы одного из крестьянских хозяйств Жамбылской области части взятки в размере Т2 млн от ранее оговоренных $50 тыс. за оказание содействия в надлежащем оформлении земельного участка», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По данному факту ведется досудебное расследование.