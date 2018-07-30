Управляющий совет госпрограммы развития АПК планируют создать в Казахстане

Астана. 30 июля. КазТАГ – Управляющий совет государственной программы развития агропромышленного комплекса (АПК) планируют создать в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства РК «Об управляющем совете государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы».

«Образовать управляющий совет государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы в составе согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в представленном в понедельник документе.

Из приложения следует, что в состав совета могут войти: заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы сельского хозяйства, председатель управляющего совета; ответственный секретарь министерства сельского хозяйства, заместитель председателя управляющего совета; заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК; министр национальной экономики РК; министр финансов РК; первый вице-министр сельского хозяйства РК, руководитель госпрограммы; секретарь управляющего совета; председатель экспертного совета госпрограммы (по согласованию); председатель правления национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (по согласованию); председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию).

«Управляющий совет государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы является коллегиальным органом управления при правительстве РК. Целью деятельности управляющего совета является выработка и реализация мер, направленных на достижение целей, целевых индикаторов, показателей результатов и мероприятий государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы», — говорится в проекте положения об управляющем совете.

Основными задачами совета названы: выработка и принятие управленческих решений, направленных на реализацию госпрограммы; оперативное устранение проблем, сдерживающих реализацию проектов госпрограммы; обеспечение управления процессами на всех этапах проектного управления; обеспечение координации межведомственных вопросов и мониторинг достижения целевых индикаторов и показателей результатов госпрограммы, инвестиционных программ с периодом реализации 10 и более лет, подпрограмм по смежным с АПК отраслями, программ развития АПК в регионах; оценка результатов, координация деятельности участников и выработка мер для эффективной реализации проектов госпрограммы.

Создаваемая структура может получить право утверждать инвестпрограммы и смежные с АПК подпрограммы и программы развития АПК в регионах, согласовывать концепции по их разработке, осуществлять межведомственную координацию и многое другое.

«(В соответствии со своими задачами управляющий совет имеет право – КазТАГ) утверждать критерии инвестиционных проектов, для реализации которых предоставление земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется без осуществления торгов (конкурсов, аукционов) пп. 1) п. 1 ст. 48 (приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, на торгах (конкурсах, аукционах)) Земельного кодекса РК», — гласит пп. 14 п. 7 проекта положения.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 13 августа.